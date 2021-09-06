Российский голос Бельмондо рассказал, за что актера полюбил весь мир

Народный артист России Александр Клюквин в комментарии «Газете.Ru» высказался о смерти французского актера Жан-Поля Бельмондо, которого он неоднократно озвучивал.

«Это был один из самых лучших и великих актеров. Его смерть... Конечно, это нормально, все когда-нибудь умрут. Но очень жаль. Ушла большая эпоха — не только французского, но и мирового кино.

Он был весел, мужественен, интересен, обаятелен, красив, по этой причине его и любил весь мир. Для меня озвучивание Бельмондо – честь», — заявил Клюквин.

Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Отечественному зрителю он известен по ролям в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи».