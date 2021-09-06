Гетеросексуальный Камбербэтч рассказал о том, как сыграл гея

Актер Бенедикт Камбербэтч рассказал о том, как играет персонажей-геев, несмотря на то, что сам является гетеросексуалом.

В новой картине Джейн Кэмпион «Власть пса» Камбербэтч предстал в роли фермера-садиста Фила, который вступает в необычную связь с другим персонажем, Питером. В интервью IndieWire он уточнил, что его выбрали на роль не бездумно. «Я очень чутко отношусь к репрезентации, разнообразию, инклюзии. Меня привлекало, что в этом мире и в этом конкретном персонаже есть много личного, спрятанного от посторонних взглядов», — сказал 45-летний артист.

Об ориентации Фила в фильме не говорится напрямую, однако Камбербэтч и ранее играл негетеросексуальных персонажей — это Алан Тюринг в «Игре в имитацию». «Обязательно ли нам все выставлять напоказ? Нужно ли объяснять частные моменты сексуальных предпочтений? Не думаю», — поделился он, предложив вопрос о кастинге задать выбравшей его Кэмпион.

Ранее сообщалось, что Камбербэтч исполнит главную роль в шпионском сериале Netflix.