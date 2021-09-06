Михалков назвал сериалы причиной гибели русской актерской школы

Режиссер Никита Михалков высказался о влиянии конвейерного процесса производства сериалов на актерское мастерство.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Михалкова на мастер-классе для студентов его Академии кинематографического и театрального искусства и других театральных вузов. «Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой. Потому что отсутствие репетиционного периода (и в кино, к сожалению, тоже) лишает актера возможности усовершенствоваться и в себе находить то, чего раньше в себе не видел», — сказал он.

Однако Михалков не является противником сериалов. «Сериалы спасли многих режиссеров и актеров, дали им жизнь. Я говорю не в осуждение, я говорю только про сохранение профессии, того таинства», — подчеркнул он.

Ранее актер Сергей Жигунов опроверг слухи о том, что критиковал съемки в сериале «Моя прекрасная няня».