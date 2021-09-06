Джоли рассказала, почему впервые согласилась на роль супергероини

Актриса Анджелина Джоли объяснила, почему решила сыграть супергероиню в кинокомиксе Marvel Studios «Вечные».

До этого фильма у Джоли подобных ролей не было. По словам актрисы, ей не было важно, насколько большой будет ее роль, а вот коллектив очень увлек. «Это была настоящая причина, почему я хотела сняться здесь. Быть частью такой разнообразной семьи, и неважно, велика ли роль», — цитирует интервью актрисы для D23 Magazine издание ScreenRant.

Кинотеатральная премьера фильма назначена на 5 ноября 2021 года. Режиссерское кресло заняла Хлоя Чжао. Главные герои фильма Чжао — бессмертные супергерои Вечные, которые тайно защищают Землю от гуманоидов Девиантов, однако оказываются вынуждены выйти из сумрака ради спасения планеты. В картине также сыграли Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.

Финальный трейлер картины вышел в августе.