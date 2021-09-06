«Donda» Канье Уэста попал в список самых востребованных альбомов Billboard

Пластинка «Donda» американского репера Канье Уэста дебютировала на Billboard 200 — в рейтинге самых конкурентоспособных альбомов в США. Об этом сообщает музыкальный журнал Billboard.

Donda занимает первое место в Billboard 200 с 309 000 «альбомных единиц.» Эта сумма включает 37 тыс фактических покупок, а также е 272 тыс. стримингового эквивалента — 357 млн воспроизведений на таких платформах, как Spotify и Apple Music.

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США, определяемый по данным продаж за неделю.

Сейчас Уэст — один из семи артистов, у которых по крайней мере десять альбомов «номер один» за 65-летнюю историю чарта Billboard 200. The Beatles имеют наибольшее количество «топов» — 19. За ними следуют Jay-Z c 14, Брюс Спрингстин c 11, столько же — у Барбара Стрейзанд. У Эминема, Элвиса Пресли и Канье Уэста — сейчас по десять.

Накануне «Donda» Канье Уэста, вышедшая 29 августа, достигла первого места в дневном чарте лучших альбомов Apple Music — в 152 странах. Однако критики и слушатели отнеслись к альбому по-разному. Так, музыкальное онлайн-издание Pitchfork дало «Donda» всего шесть из десяти возможных баллов — авторы рецензии сочли, что «значительная часть альбома все еще звучит неполно» и представляет собой «свалку».

Ранее свинка Пеппа «затроллила» Канье Уэста в Twitter из-за нового альбома.