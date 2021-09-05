В Рио-де-Жанейро отказались от проведения пробного карнавала в 2021 году

В Рио-де-Жанейро, столице традиционного бразильского карнавала отказались от проведения пробного мини-карнавала на острове Пакета, сообщает телеканал Globo со ссылкой на префекта региона, Эдуарду Паэса.

«Мы проработали программу снятия ограничений. Исполнением графика займется глава соответствующего управления. Что касается празднований, отложим их до карнавала», — заявил Паэс, указывая на главный карнавал в Рио-де-Жанейро, который проходит в конце февраля — начале марта.

На острове Пакета, который находится в черте города в заливе Гуанабара, планировалось провести пробный карнавал.

Ранее стало известно, что праздновать карнавал в Рио-де-Жанейро в следующем году будут около 40 дней.

В 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции карнавальные гуляния отменили по всей Бразилии, рассматривалась также идея об их проведении в июне или июле. Однако праздник решили не проводить в текущем году.