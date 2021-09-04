В Петербурге появился памятник собаке Довлатова

В Санкт-Петербурге установили памятник любимой собаке писателя Сергея Довлатова. Его открыли во время фестиваля «День Д», посвященного автору. Об этом сообщает «Фонтанка».

Памятник фокстерьеру Глаше появился на Загородном проспекте в центре города. Там установили стальную доску с вырезанным питомцем, который много лет жил в семье Довлатовых и эмигрировал с ними в США.

Открытие памятника посетили по меньшей мере полторы сотни человек. На мероприятии выступил скульптор Вячеслав Бухаев, который является автором памятника Довлатову.

На открытии также должен был пройти парад фокстерьеров, однако им не удалось выступить. По словам посетителей, посвященных в организационные вопросы, дальнейшую программу с парадом и шахматами не согласовали. Из-за неполного согласования на Загородный проспект прибыли полицейские, но к тому времени многие уже разошлись. Те люди, которые остались, читали стихи Довлатова.

Ежегодный фестиваль Сергея Довлатова «День Д» проходит в Петербурге с 3 по 5 сентября. Мероприятие проводится с 2016 года.

Ранее книжный сервис ЛитРес выяснил, какие книги на русском языке чаще всего читают за границей. В списке оказались книги Сергея Довлатова.