МакSим рассказала Урганту, что после выхода из комы попросила чизбургер

Телеведущий Иван Ургант позвонил певице МакSим (настоящее имя Марина Абросимова, по матери — Максимова) в эфире своей передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

В ходе телефонного разговора исполнительница рассказала о своем самочувствии.

«Все на мне заживает просто как на собаке. И хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня переживал, потому что, наверное, благодаря вашим переживаниям я сейчас стою своими собственными ногами, в здравом уме, в рассудке и в памяти <...> Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза и просто никто не мог поверить в это чудо», — заявила певица.

По ее словам, после выхода из комы санитары были готовы исполнить любое ее желание.

«Я сказала: пожалуйста, роял-чизбургер, соус кисло-сладкий и колу безо льда», — поделилась МакSим.

В завершение разговора Ургант пригласил певицу на передачу, а люди из зала исполнили для МакSим ее же хит — песню «Знаешь ли ты».

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля.

3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату. С 13 августа исполнительница продолжает лечение дома под надзором специалистов.

1 сентября певица впервые появилась на публике — она отвела в школу свою младшую дочь Марию.