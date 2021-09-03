Шуфутинский признался, что коллекционирует мемы про «Третье сентября»

Российский певец Михаил Шуфутинский рассказал, что коллекционирует мемы на свою песню «Третье сентября». Об этом сообщает 5-tv.ru.

Артист признался, что почти все мемы, связанные с этой композицией, ему нравятся.

«Все эти мемы — они очень добрые, ни злых, ни плохих нет. Мне приятно, что люди с уважением относятся к тому, что мы делаем. Потому что мы вкладываем в это всю душу», — отметил Шуфутинский.

Комментируя кавер-версии песни, исполнитель отметил, что среди них есть «очень интересные, симпатичные, милые и оригинальные» треки.

«И в джазовых обработках и как рок-н-ролл, и как что угодно. И это очень здорово. Значит, песня нравится, песня нужна. Отсюда ее возраст — она уже живет почти 30 лет», — сказал Шуфутинский.

Ранее Шуфутинский стал героем комикса под названием «Третье сентября», сюжет которого основан на перемещении между мирами.

Комикс выпустила студия Wizart Comics. Идею предложил главный редактор студии Влад Максименко в 2018 году, его поддержал весь коллектив. Работа над «Третьим сентября» затянулась из-за пандемии коронавируса. Первый тираж составил 2 тыс. экземпляров.

До этого музыкальный критик объяснил любовь россиян к композиции «Третье сентября».