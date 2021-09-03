Звезда сериала «Последний янычар» Артем Алексеев попал в больницу с психозом

Звезда сериала «Последний янычар» Артем Алексеев оказался в московской больнице с острым психозом. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По информации телеканала, у актера случился эмоциональный срыв.

Как рассказал источник, артист выкрал у своей супруги дочь и долгое время скрывал местонахождение ребенка.

Изначально врачи подозревали у Алексеева отравление психоактивными препаратами, однако проведенные анализы дали отрицательный результат. Ближайшие несколько дней актер будет находиться под присмотром медиков спецклиники.

Четырехлетняя дочь Артема Алексеева и Галины Безрук Василиса в начале августа была госпитализирована. Ей сделали сложную операцию.

Алексеев играл в таких сериалах и фильмах, как «Годунов», «Екатерина. Взлет», «Поездка к матери», «Пока станица спит», «Сердце матери» и других.

Ранее сообщалось, что народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве.