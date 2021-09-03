Пожар произошел в колонии, где сидит Ефремов

Пожар произошел в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала 112, возгорание уже ликвидировано, потушить огонь удалось без привлечения МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает Life Shot, в колонии загорелся строительный мусор.

8 июля 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, при котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

15 сентября текущего года суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор актеру.