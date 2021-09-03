Продюсер песни «Третье сентября» рассказал, что исправил в тексте

Продюсер песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» Евгений Кобылянский в беседе с Ura.ru рассказал, что изменил в оригинальном треке.

Перед состоявшейся в 1993 году премьерой композиция выглядела иначе. «Песня мне понравилась у поэта (Игорь Николаев) и не понравилась у композитора (Игорь Крутой). Поскольку я с юных лет отличался бесцеремонностью по отношению к авторам, то поправил все, что посчитал нужным, и в мелодии, и в гармонии, поэтому, говорят, у композитора была ко мне небольшая обида. У поэта ко мне никаких обид не было, потому что я заменил одно единственное слово — «перелистну» на «переверну», потому что «перелистну» — это жаргонное идиоматическое выражение», — поделился Кобылянский.

Продюсер отметил, что вторую жизнь песне «Третье сентября» еще до ее популярности в соцсетях дала эра караоке. «Прошло время, началась эра караоке, и песня, которая не крутилась по радио, вдруг оказалась всеми любимой, песня обрела новую жизнь», — вспомнил он.

Ранее Михаил Шуфутинский стал героем комикса под названием «Третье сентября», сюжет которого основан на перемещении между мирами.