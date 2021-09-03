Павла Майкова омолодили с помощью кадров из «Бригады»

Во время съемок сериала «Контакт» актера Павла Майкова сделали моложе на 15 лет.

Для этого инженеры российской компании Deepcake использовали технологию face-de-aging. Актер снялся в сцене-флэшбеке, а во время монтажа поверх его лица искусственный интеллект наложил специальную маску.

Маска была создана на основе фильмов и сериалов с участием актера из начала 2000-х, в первую очередь — кадров из сериала «Бригада». Алгоритм обучался «омоложению» 15 дней, после нейросеть дополнительно разгладила морщины на лбу артиста. «Это первое омоложение на российском телеэкране с использованием искусственного интеллекта. Технология face-de-aging оптимизирует производство контента и открывает простор для путешествий во времени без дорогостоящей компьютерной графики и гротескного грима. Что еще важнее, технология не подменяет реальной актерской игры и никак не влияет на выразительность актеров в кадре», — цитирует управляющую Deepcake Марию Чмир издание vc.ru.

Премьера «Контакта» состоится 9 сентября на видеосервисе Premier, а позже — на ТНТ. Центральная тема режиссерского дебюта Евгения Стычкина — конфликт отцов и детей.