Изрезанное шредером произведение Бэнкси выставлено на аукцион за £4-6 млн

Картина британского уличного художника Бэнкси, изрезанная шредером, снова выставлена на торги в Лондоне в аукционном доме Sotheby's. Об этом сообщает ТАСС.

Рисунок с новым названием «Любовь в мусорном баке» оценивается специалистами в £4-6 млн ($5,5-8,2 млн). Даже по самым скромным подсчетам это в четыре раза больше, чем текущий владелец заплатил за практически полностью уничтоженный шредером лот.

5 октября 2018 года, на торгах Sotheby's в Лондоне, работа Бэнкси «Девочка с шаром» после удара молотка на аукционе Sotheby's самоуничтожилась с помощью механизма, спрятанного в раме. Шредер разрезал картину до середины. До произошедшего произведение было продано за £1,04 млн ($1,36 млн по курсу на тот момент).

Позднее Бэнкси рассказал подробности процесса конструирования рамы со встроенным шредером. В своем видео он показал, как механизм полностью разрезает картину на полоски, которые падают на пол. После этого появляется текст «На репетициях срабатывало каждый раз».