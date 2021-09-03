Съемки в фильме о телепроповеднице навсегда испортили кожу Джессики Честейн

Актриса Джессика Честейн в интервью Los Angeles Times призналась, что съемки в фильме «Глаза Тэмми Фэй» нанесли непоправимый урон ее коже.

Чтобы воссоздать образ телепроповедницы, актрисе ежедневно наносили тяжелый грим, растягивавший ее кожу. «Когда все закончилось, я поняла, что выгляжу на 50 лет», — сказала она.

При этом, по словам Джессики Честейн, она была не против принести такую жертву во имя искусства. Иногда сидеть в кресле визажиста приходилось более семи часов, и у Честейн не оставалось сил — а чтобы играть активную и экспрессивную Фэй, ей необходимо было много энергии. «Я каждый день будто отправлялась в далекий полет. Семь с половиной часов наносили грим, по крайней мере два — смывали. Я переживала за свое кровообращение», — вспоминает Честейн.

Тэмми Фэй была супругой телепроповедника Джима Беккера. Вместе с ним с 1976 по 1987 год она вела христианскую телепередачу «The PTL Club». Зрителям она запомнилась, в частности, выразительным макияжем глаз.

Ранее сообщалось, что Анита Цой оказалась в инвалидном кресле после того, как повредила ногу на съемках нового клипа «Пятый океан».