Харламов предложил сделать 3 сентября выходным днем

Композитор Игорь Крутой поздравил Instagram-подписчиков с наступлением 3 сентября в честь знаковой песни Михаила Шуфутинского, исполнив композицию на рояле. В комментарии к посту комик Гарик Харламов намекнул, что с учетом популярности мема дату можно сделать государственным праздником.

«Надо выходной делать уже», — написал Харламов. Идею юмориста поддержал сам Крутой, композитор песни: «Это мысль, Гарик».

Песня «Третье сентября» в исполнении Шуфутинского была выпущена в 1994 году. Однако «вирусной» композиция стало уже в 2010-х — благодаря интернету.

Ранее сам Шуфутинский признался, что 3 сентября является для него знаковым днем, в ходе которого он дает около 30 интервью на одну и ту же тему.