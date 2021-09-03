Музыкальный критик объяснил любовь россиян к песне «Третье сентября»

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с изданием Lenta.ru высказался о популярности трека Михаила Шуфутинского «Третье сентября».

Он считает, что слушателям нравится привязка к конкретной дате, делающая день более значимым и интересным, чем прочие. Более того, полагает критик, чем активнее будут развиваться социальные сети, тем дольше будут жить мемы о Шуфутинском. «Так что надо уже привыкать к тому, что 3 сентября превратилось для нас в такой праздник имени исполнителя. Для Михаила Захаровича это, кстати, тоже большая радость. Есть артисты, которые за свою карьеру не создали ни одного хита, который бы так массово ушел в народ. Конечно, может, в глубине души ему это уже и надоело, тяжело ассоциироваться только с одной песней, с другой стороны — каждый год он, по сути, получает бесплатную рекламу, что заметно сказывается на гонорарах», — размышляет Бабичев.

Бабичев указал на то, что композиция довольно обычна. «Возможно, причина здесь в предпочтениях нашей загадочной русской души. У меня эта песня Шуфутинского ассоциируется с «Рюмкой водки на столе» Григория Лепса. Почему она так ушла в народ? Почему она актуальна? Видимо, потому что мы очень любим такие минорные мелодии, медленные и задумчивые композиции, под которые можно махнуть рюмочку. У Шуфутинского же это история любви, которая была так близка вчера и так трагично разрушилась сегодня. Это нам близко, мы любим трагедии», — поделился Бабичев, напомнив, что дату 3 сентября в тексте взяли просто для рифмы, и никто не предполагал, что она завоюет такую любовь россиян.

Впервые Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году.

Ранее Шуфутинский рассказал, что каждое 3 сентября он дает около 30 интервью о своей песне.