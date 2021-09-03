Крымский двойник Путина раскрыл размер гонорара

Актер из Керчи, резидент Comedy Club Дмитрий Грачев в интервью Карену Адамяну для Youtube-канала «Макарена» рассказал о размере своих гонораров.

По словам Грачева, его выступления длятся не больше 10 минут. «Все артисты мне завидуют», — цитирует юмориста сайт kp.ru.

Гонорар за выступление составляет от 200 до 300 тыс. руб., а однажды Дмитрию Грачеву заплатили $10 тыс. за день. «За один день я выступил на пяти мероприятиях. Был свадебный день, типа Красной горки, вот все так и срослось. Все в Москве, причем адреса были где-то очень близко, да и по времени расходились очень удобно, поэтому и смог объехать все пять мероприятий. Но сумма гонорара оказалась чуть ниже, из-за выплаты вознаграждения агентам», — объяснил комик.

В 2017 году Дмитрий Грачев был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины», а также участие в съемках фильма «Каникулы президента» в Крыму в августе 2017 года.