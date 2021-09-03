Группу Måneskin обвинили в срыве выступления Maruv

Итальянскую группу Måneskin обвиняют в срыве выступления украинской певицы Maruv, которая должна была спеть на разогреве их закрытого концерта для одного из СМИ в московском ГУМе.

Как сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на собственные источники, выход Maruv был отменен за несколько минут до начала. Утверждается, что организаторы несколько раз откладывали выход Maruv и отказались от разогрева в последний момент, после чего певица покинула площадку.

Известно также, что в России в назначенные дни сорвались два интервью Måneskin: для подкаста ютубера Татьяны Мингалимовой («Нежный редактор») и для журналистки Ксении Собчак. Что именно стало причиной разрыва договоренностей, не сообщается.

Ранее победители «Евровидения-2021» прокомментировали мем о сходстве их трека с песней Аллы Пугачевой, ставший популярным в TikTok. На встрече, организованной сервисом «Яндекс.Музыка», исполнителей попросили пояснить, как связаны их хит I wanna be your slave с песней Аллы Пугачевой «Будь или не будь». На что Måneskin ответили, что это не плагиат, так как они не знали о существовании песни с похожими словами.