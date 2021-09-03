Вдова Элвиса Пресли рассказала, почему ее мать «умерла с улыбкой на лице»

Единственная жена певца Элвиса Пресли, Присцилла, рассказала, что играла для своей умирающей матери музыку своего покойного мужа. Об этом пишет Daily Mail.

Мать 76-летней Присциллы, Энн Лилиан Вагнер-Болье, скончалась 2 августа в возрасте 95 лет., через три года после смерти мужа.

Вдова Элвиса Пресли рассказала, что священник посоветовал ей окружить Энн позитивными звуками. С тех пор она каждый вечер и даже по ночам включала ей госпел-музыку Элвиса — и ее мать в конце концов «умерла с улыбкой на лице».

«Он сказал мне — помни, Присцилла, способность слышать — это последнее, что покидает нас, поэтому пусть ее душа услышит только хорошее», — рассказала женщина.

По ее словам, мать в последние дни своей жизни по сути была в коме, но временами касалась пальца дочери. «Она слушала», — сказала Присцилла.

Ранее стало известно, что отец Эми Уайнхаус выступил против съемок фильма о певице.