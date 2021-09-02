В США экранизируют «Приглашение на казнь» Владимира Набокова

Американский продюсер Ури Сингер приобрел права на экранизацию романа Владимира Набокова «Приглашение на казнь». Сейчас он занимается поиском режиссера для проекта. В интервью Variety Сингер рассказал, чем его привлекло это произведение.

«Для меня «Приглашение на казнь» — исключительная возможность перенести на экран литературный шедевр. Думаю, адаптация будет своего рода «Джокером» наоборот — фильмом о равнодушном герое в абсурдном, лишенном всякой логики мире», — поделился продюсер.

Сюжет книги посвящен последним двадцати дням 30-летнего учителя по имени Цинциннат Ц., приговоренного к смерти за непохожесть на других и «непрозрачность» для них. В камеру смертников к нему приходят разные герои — тюремщик, сосед-арестант, адвокат и члены его семьи. После общения с ними Цинциннат Ц. еще острее осознает свою чуждость обществу людей.

Недавно Сингер продюсировал фильм Ноа Баумбаха «Белый шум», который выйдет на Netflix. Также кинематографист работает над картиной «Нефтяной король» с Мэттом Деймоном в главной роли.