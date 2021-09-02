Адвокат Стаса Костюшкина раскрыл доказательства плагиата в песне Монеточки

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) отказалась от мирового соглашения по иску о нарушении авторских прав экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Представители истца предлагали ей прекратить использование песни «Мама, я не зигую» и не платить певцу компенсацию в размере 900 тыс. рублей. Адвокат артиста Роман Лалаян в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему считает песню Монеточки плагиатом хита Костюшкина «Мама, я не танцую».

«Есть переписка, где менеджмент артистки Монеточки предлагает приобрести права на данный трек, чтобы поучаствовать в определенной программе. Очистить, грубо говоря. Получает стоимость «очистки», отказывается платить и использует, а потом начинает говорить о том, что все это пародия», — рассказал Лалаян.

По словам юриста, нарушение авторских прав при использовании контента Костюшкина было обнаружено во время проверки документов. Он также выразил несогласие с заявлением представителя артистки Василия Савченко о том, что ее песня является пародией на творчество Костюшкина.

«Но я почему-то за это долгое время ни разу не видел госпожу Монеточку ни в одной пародийной передаче. Мы считаем, что это не пародия, а незаконная переработка и использование произведения», — подчеркнул он.

Адвокат добавил, что суд планирует произвести экспертизу и получить комментарии от Минюста и соответствующих специалистов относительно этой ситуации.

Согласно ТАСС, представитель певицы заявил о готовности оспаривать свою позицию в суде. При этом Монеточка не явилась уже на два заседания, первое из которых должно было состояться 17 августа, — об этом писала «Газета.Ru». Следующее слушание назначено на 7 сентября в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.