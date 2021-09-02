Безрукова рассказала о домогательствах со стороны китайского продюсера

Российская актриса Ирина Безрукова рассказала в беседе с News.ru о том, как она пережила сексуальные домогательства со стороны китайского продюсера.

По ее словам, инцидент произошел во время съемок в Китае. Актриса не уточнила, что это был за проект.

«За мной стал ухаживать китайский продюсер. Он знал, что я замужем и приехала на съемки ненадолго», — поделилась Безрукова.

Она рассказала, что однажды этот продюсер пригласил ее к себе в гости.

«Я ответила, что в России не принято, чтобы женщина одна ходила в гости к мужчине, и пришла с режиссером и своим партнером, исполнявшим роль главного героя. Мы пришли, нас угощали вкусной едой — манго, плов, что-то еще», — продолжила Безрукова.

По словам артистки, в какой-то момент продюсер начал задавать через переводчицу странные вопросы: «есть ли в России журналы для взрослых, какое у меня отношение к нравственности».

«Я сказала: «Может быть, к сожалению для вас, традиционные. Поэтому в следующей жизни без очереди подходите первым», — вспомнила актриса.

Она отметила, что после этой фразы продюсер «сразу все понял и перестал продавливать эту тему».

Во время интервью Безрукова также рассказала о знакомстве с американским продюсером Харви Вайнштейном, который ныне отбывает тюремный срок по делу о харассменте.