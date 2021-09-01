Спектакли Богомолова убирают из репертуара МХТ им. Чехова

Руководство МХТ им. Чехова приняло решение убрать из репертуара спектакли Константина Богомолова «Идеальный муж» и «Карамазовы». Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

«Это важное сообщение для всех моих друзей — и всех, кому дороги эти два спектакля. «Идеальный муж» по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября последний раз. «Карамазовы», вроде, еще будут в ноябре. На этом все, — написал постановщик. — Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и, надеюсь, не только меня спектаклями».

В своем посте Богомолов также поблагодарил бывшего худрука учреждения Олега Табакова за возможность реализовать постановки на сцене театра: «Особое спасибо Олегу Павловичу. Он сделал все, чтобы и по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо».

На сегодняшний день МХТ им. Чехова возглавляет Сергей Женовач, занявший пост в 2018 году — после смерти Табакова. Сам Богомолов сейчас является худруком Театра на Малой Бронной.