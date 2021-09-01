Волочкова поддержала учительницу, исполнившую танец живота на линейке в Хабаровске

Балерина Анастасия Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую танец живота на линейке в Хабаровске. Об этом сообщает Life.ru.

Балерина подчеркнула, что лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то неприятные поступки.

Речь идет о выступлении учительницы в хабаровской школе №76. В комментариях под видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», разгорелась полемика: ряд пользователей раскритиковали педагога за номер, другие же похвалили ее за смелость и артистизм.

Анастасия Волочкова заявила, что этот номер является шедевром в сравнении с тем, что видят дети, к примеру, в TikTok.

«И что касается танцев — я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении. Но лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то неприятные поступки», — сказала артистка.

Как рассказала «Газете.Ru» одна из женщин, присутствовавших на празднике, посвященном Дню знаний в Хабаровске, представление всем понравилось. Она подчеркнула, что окружающие неверно истолковали концертный номер: это был не «танец для пап», а танец птицы.