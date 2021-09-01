Теплоход с гостями свадьбы Моргенштерна 15 минут проверяли полицейские

Судно, на котором были гости свадьбы рэпера Моргенштерна, было остановлено сотрудниками водной полиции. Гостей примерно 15 минут не выпускали с теплохода, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, морское судно остановили две лодки правоохранителей. При этом точная причина поисков на теплоходе со звездами сейчас неизвестна.

Не исключается, что следователи искали на борту наркотические вещества. Когда рейд окончился, гостям разрешили покинуть судно.

Каких-либо нарушений с едой полицейские не установили, покинув борт.

Ранее Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма.

Также Билеты на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тыс. рублей. В Москве состоялась свадьба Моргенштерна и Зинатуллиной. После официальной части в ЗАГСе молодожены отправились отмечать бракосочетание на теплоходе