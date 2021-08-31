Блогеры Дилан и Джарахов подрались на свадьбе Моргенштерна

Блогеры Эльдар Джарахов и Дилан устроили потасовку на свадьбе рэпера Моргенштерна, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, конфликт произошел сразу после того, как на торжество приехал Джарахов. Дилан смахнул с него очки и назвал «лузером».

«Ты в себя, что ли, поверил? Я с тобой нормально общался», — добавил он.

Однако, как сообщают СМИ, нанести друг другу травмы блогеры не успели, так как их разняли собравшиеся на свадьбе гости.

Ранее стало известно, что 31 августа Алишер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина поженились. По данным некоторых источников, вход на мероприятие стоил от 50 тыс. рублей. После официальной части молодожены и их гости отправились отмечать свадьбу на теплоходе.