Названы ведущие российские актрисы в возрасте до 35 лет

Актриса Любовь Аксенова возглавила список ведущих российских актрис в возрасте до 35 лет. Об этом сообщили составители рейтинга издание «Бюллетень кинопрокатчика» и портал Кино-Театр.ру.

Отмечается, что для оценки работы актрис учитывались такие критерии, как количество и востребованность проектов, число главных ролей, рекламные кампании картин, награды, медийность. При этом учитывались фильмы, выходившие в кинотеатрах, и сериалы, выходившие онлайн, в период с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года.

На первое место рейтинга Аксенова вышла благодаря ролям в сериалах «Содержанки», «Бывшие» и в фильме «Майор Гром: Чумной доктор». Актриса активно принимала участие в рекламных кампаниях картин.

Второе место заняла Александра Бортич. Как отметили составители рейтинга, она успешно сыграла в фильме «Дело» Алексея Германа-младшего, участвовавшем в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

В тройку лидеров также вошла Ирине Старшенбаум. Добиться высокой оценки ей позволил спрос на проекты, размещенные на онлайн-платформах.

В 2020 году главной российской актрисой десятилетия была названа Светлана Ходченкова. Она снялась в наибольшем количестве фильмов, получила премию «Золотой Орел» за роль в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов», снималась в зарубежных проектах «Шпион, выйди вон» и «Росомаха: Бессмертный».