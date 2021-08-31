Актер Матвеев предположил, что Бузова развалит труппу МХАТа

Народный артист России Владимир Матвеев, комментируя «Газете.Ru» возвращение спектакля с Ольгой Бузовой на сцену МХАТа имени Горького, выразил мнение, что телеведущая может развалить труппу театра.

«Думаю, Бузова развалит труппу. Зрители начинают привыкать к тому, что появление таких людей в театре является возможным. Мы, актеры, стараемся сохранить русскую драматическую школу. А нас разбавляют самозванцами», — заявил Матвеев, артист Театра имени Ленсовета.

Ранее в пресс-службе МХАТа сообщили «Газете.Ru», что довольны актерской работой Бузовой в спектакле «Чудесный грузин». Также представители театра рассказали, что постановка с телеведущей вернется на сцену в октябре-ноябре 2021 года.

Премьера «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова и режиссера Ренаты Сотириади состоялась в минувшем июне. Спектакль столкнулся с волной критики из-за участия в нем Бузовой. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.