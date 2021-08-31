Maneskin прокомментировали мем о сходстве их трека с песней Пугачевой

Музыканты итальянской группы Maneskin, победившей в конкурсе «Евровидение-2021», прокомментировали мем о сходстве их трека с песней Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

На встрече «Яндекс.Музыка» исполнителей попросили пояснить, как связаны их хит I wanna be your slave с песней Аллы Пугачевой «Будь или не будь». На что итальянские исполнители ответили, что это не плагиат, так как они не знали о существовании песни с похожими словами.

Музыканты также признались, что никогда не слышали о Пугачевой, но теперь знают уже нескольких российских звезд. Ранее им было известно только о группе Little Big.

Итальянские музыканты прилетели в Россию на встречу с поклонниками. Басистка группы Виктория Де Анжелис поделилась в сторис видеороликом, в котором гитарист Томас Раджи танцует в ушанке в парке Горького в Москве.

«Настроение — Россия», — написала Виктория.

Ранее группу уже обвиняли в плагиате. Так, музыканты из Нидерландов обвинили Maneskin в том, что они использовали их композицию 1997 года.