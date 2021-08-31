Актриса Шукшина заявила о «вирусе бескультурья», поразившем Россию

Актриса Мария Шукшина считает, что Россию поразил «вирус бескультурья», который намного опаснее коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время церемонии вручения медали ордена «За заслуги перед Отечеством» Шукшина заявила, что отсутствие нравственности, совести, национальных героев и морали приводит к необратимым последствиям, к деградации нации.

«Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса. Культура речи, культура общения убивается на глазах, людей стравливают друг с другом. Невооруженным взглядом видно, что идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить», — обратилась она к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее актер Николай Бурляев раскритиковал современные российские фильмы. По его мнению, количество фильмов, которые можно смотреть и не стыдиться, не превышает десяти картин, все остальное «понижает духовный уровень» зрителей.