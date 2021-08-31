Актриса из «Звездных войн» обвинила Disney в расизме

Актриса Тандиве Ньютон обвинила Disney в расизме из-за смерти ее персонажа в самом начале фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Об этом она рассказала в интервью изданию Express.

В фильме Ньютон сыграла жену грабителя Тобиаса, роль которого сыграл Вуди Харрельсон. Однако по ходу сюжета героиня погибла в самом начале картины – во время неудачного ограбления.

«Я была разочарована новыми «Звездными войнами», ведь мою героиню убили. Не в сценарии — на съемках. Причем не просто застрелили — отправили плыть по космосу», — возмутилась она.

Актриса заявила, что видит в таком решении Disney проявление расизма. По ее мнению Disney не имел права «убить первую темнокожую женщину, которая когда-либо сыграла важную роль во вселенной «Звездных войн».

Она добавила, что такой ход не был прописан в изначальном сценарии.

Фильм «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» вышел в 2018 году и собрал $275 млн по всему миру.

В прошлом году звезда сериала «Ангелы Чарли» рассказала о расизме в Голливуде.