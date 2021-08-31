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11-месячный племянник Шэрон Стоун умер после отказа всех органов

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Global Look Press

В понедельник, 30 августа, скончался 11-месячный Ривер Стоун — племянник американской актрисы Шэрон Стоун. 63-летняя артистка опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте, чтобы почтить его память.

«Ривер Уильям Стоун, 8 сентября 2020 года — 30 августа 2021 года», — подписала она пост.

На кадрах видно, как младенец улыбается и смеется в подгузнике и рубашке с цветочным принтом. На фоне играет песня британского рок-музыканта Эрика Клэптона «Tears In Heaven», которую он сочинил совместно с Уиллом Дженнингсом после смерти своего сына.

Как сообщает издание Page Six, ребенок скончался после отказа всех органов.

В 2014 году умер другой племянник Шэрон Стоун — 22-летний Колин Стоун. Молодой человек был найден мертвым в своем доме в Голливуде. Он скончался от передозировки тяжелых наркотиков.

В прошлом году приемная бабушка Шэрон Стоун Эйлин Мицман умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

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