Комедиантка Эллен Дедженерес купила дом в Калифорнии за $8,5 млн

Американская телеведущая и комедиантка Эллен Дедженерес прибрела большой дом в Беверли-Хиллз за $8,5 млн, пишет TMZ со ссылкой на источники.

Сообщается, что дом построен в 1961 году и прошел как минимум один ремонт. В здании площадью 430 квадратных метров — пять спален и четыре ванных комнаты. Внутри есть камин и «кухня шеф-повара», во дворе — бассейн и пышные сады. Некоторые комнаты отапливаются автономно.

По данным издания, у телезвезды будут известные соседки — певица Адэль и актриса Камерон Диас.

В июне Дедженерес за $2,9 млн купила квартиру в двух шагах от пляжа в Санта-Барбаре, Калифорния. В доме с двумя спальнями стеклянные двери, рядом с ним — небольшой сад с тропическими растениями.

Ранее стало известно, что «Шоу Эллен Дедженерес» прекратит выходить в 2022 году. По словам самой Дедженерес, после закрытия она хотела бы уйти в сферу кино и заняться проблемами окружающей среды.