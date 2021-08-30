Илья Соболев прокомментировал признание комика Мирзализаде «пожизненно нежелательным» в РФ

Российский стендап-комик Илья Соболев заявил, что признание МВД комика Идрака Мирзализаде «пожизненно нежелательным» в России — «абсурдное» решение. Об этом он сообщил Life.

«Это ужасно. И те, кто это поддерживает, я с ними не согласен. И если общество это съедает, то это вообще ужас», — сказал он.

По его словам, вся история вокруг Мирзализаде выглядит «абсурдно и не по-человечески».

Ранее Министерство внутренних дел России приняло решение о нежелательности пребывания на территории России комика Идрака Мирзализаде.

В министерстве подчеркнули, что в своем публичном выступлении молодой человек допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду в отношении людей русской национальности. В связи с этим правоохранители приняли решение, что пребывание комика в России угрожает общественному порядку, а также правам и интересам других граждан.

Также сообщалось, что известные стендап-комики записали видео в поддержку стендапера Идрака Мирзализаде, которому дали 10 суток административного ареста за шутку.