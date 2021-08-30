Названа причина смерти звезды «Ворониных» Артура Диланяна

Актер театра и кино Артур Диланян ушел из жизни 29 августа в Москве, не дожив неделю до своего 60-летия. Согласно телеканалу РЕН ТВ, артист почувствовал сильное недомогание на улице, после чего ему вызвали скорую помощь. Вскоре Диланян скончался на месте до приезда врачей. Предварительной причиной смерти актера медики назвали острую сердечную недостаточность.

Зрителям Диланян запомнился ролями в популярных телесериалах «Кухня», «Последний из Магикян», «Воронины» и фильмах «Дважды два», «Погружение в огонь», «Аниматор» и других. Кроме того, он служил в труппе Московского армянского театра, занимался дубляжем, выступал как продюсер и сценарист.

Ранее скончалась звезда российских ситкомов Татьяна Жукова-Киртбая, которая также снялась в «Ворониных» и спин-оффе «Кухни» — сериале «Отель Элеон».