Элайджа Вуд не против появиться в «Звездных войнах» или во вселенной Marvel

Звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд рассказал, что хотел бы принять участие в съемках будущей части «Звездные войны» или картины Marvel. Об этом голливудский актер заявил в ходе пресс-мероприятий, посвященных выходу фильма «Охотник за разумом. Схватка», сообщает The News International.

«Сейчас часто можно слышать споры о кинематографической значимости Marvel. Кино ли это? И прочая чушь в этом роде. Независимо от того, нравятся вам фильмы о супергероях или нет, они очень забавны», — отметил Элайджа Вуд.

По его словам, фильмы с супергероями сейчас очень хорошо снимают.

«Это было бы совершенно потрясающе, потому что все этом в таких безумных масштабах», — добавил актер.

Также он сказал, что является большим поклонником саги «Звездные войны».

При этом Вуд обратил внимание, что долгое время не снимался в масштабных проектах и готов вновь предстать в образе хоббита Фродо Бэггинса.

Первая лента «Властелин колец: Братство Кольца» вышла на большие экраны в 2001 году. За ней последовали продолжения «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля» (представлены зрителям в 2002 и 2003 годах соответственно).

Ранее сообщалось, что Элайджа Вуд недоволен съемками нового «Властелина колец» в Великобритании.