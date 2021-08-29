Умер актер из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Алексей Лагутин

Актер из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Алексей Лагутин скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Одинцовского городского округа Московской области.

«Ушел в расцвете своих творческих сил, на пике проектов и замыслов, реализовать которые не дала тяжелая болезнь», — говорится в сообщении.

Лагутин был сотрудником Одинцовского ТВ, автором передач «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор» и «ПРОчтение». В 1995 году окончил Государственный Институт искусств (Воронеж), факультет театрального искусства. Работал в Рязанском областном ТЮЗе, а также в Санкт-Петербургском театре «Комедианты».

В некрологе уточняется, что артист также был «талантливым ведущим, а в последние годы ярко проявил себя во время работы в Одинцовском Центре развития культуры».

«Мир! Дружба! Жвачка!» — российский драматический сериал о взрослении в 1990-е годы.