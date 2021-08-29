Альбом Канье Уэста «Donda» появился на стримингах

Долгожданный десятый альбом рэпера Канье Уэста Donda наконец появился на стриминговых платформах Spotify и Apple Music, Youtube Music и Deezer.

К прослушиванию сейчас частично доступны 27 треков длительностью чуть менее двух часов.

Альбом назван в честь матери Уэста Донды, которая умерла в 2007 году в возрасте 58 лет от осложнений после пластической хирургии.

Изначально альбом должен был быть выпущен 24 июля 2020 года, но позже был отложен на неопределенный срок. После откладывался уже несколько раз.

Дедлайны музыкант срывал красиво — в этом году он раздавал билеты на презентацию бесплатно, воспарял в небо, поджигал себя и макет своего дома. Также его бывшая жена Ким Кардашьян пришла на третью презентацию в свадебном платье.

По заверениям менеджера артиста, релиз должен был состояться 26 августа. В этот же день пройдет третий лайфстрим альбома на стадионе Soldier Field в Чикаго.

Ранее Уэст начал продавать свой новый альбом на специальном плеере.