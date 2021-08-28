Власти США добились права взыскать свыше $200 тысяч со Стивена Сигала

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила возможность взыскать свыше $200 тыс. с голливудского актера Стивена Сигала, у которого есть российское гражданство, в настоящее время проживающего в Москве. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на федерального судью в штате Нью-Йорк Уильяма Кунца.

По его словам, артист скрыл вознаграждение, полученное за рекламу криптовалюты Bitcoiin2Gen. Это обнаружила SEC и обратилась в суд.

Кунц подписал подписал постановление, согласно которому регулятор может взыскать с Сигала оставшиеся штрафы и пени.

При этом ранее актер согласился выплатить компенсацию в более чем $330 тыс., однако он совершил лишь один платеж в размере $75 тыс., просрочив выплату оставшейся части, сообщил юрист SEC Морин Пейтон Кинг.

Представитель Сигала пока не прокомментировал решение суда.

Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года.

В конце мая Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду».

Ранее актер подготовил свой первый законопроект для России. В предложенных Сигалом поправках предлагается наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности граждан, которые ранее были осуждены за загрязнение окружающей среды. По словам официального представителя партии «Справедливая Россия — За правду» Елизаветы Кондаковой, законодательная инициатива Стивена Сигала может стать одной из ключевых для партии на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.