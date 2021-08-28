Силовики не имеют претензий к Линдеманну из-за предстоящего концерта в Твери

Полицейские не имеют претензий к лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну из-за предстоящего выступления на фестивале в Твери, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на 28 августа к музыканту пришла полиция в гостиницу в Тверской области. Сообщалось, что Линдеманну было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом.

Также силовики пришли к организатору фестиваля Максиму Ларину. При этом отменять мероприятие не планируется.