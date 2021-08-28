Фестиваль с участием лидера Rammstein в Тверской области отменять не будут

Фестиваль с участием лидера Rammstein Тилля Линдеманна в Тверской области отменять не планируют, несмотря на предостережение силовиков о нарушении антиковидных мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Мы готовимся к фестивалю в штатном режиме. Никаких отмен нет, фестиваль состоится, как и планировалось, в том числе с участием Тилля Линдеманна», — рассказали организаторы.

В ночь на 28 августа к лидеру Rammstein пришла полиция в гостиницу в Тверской области. По данным источников, музыканту было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий.

Позже правоохранители пришли к организатору фестиваля Максиму Ларину.