Юлия Пересильд рассказала, как она готовится к съемкам фильма на МКС

Актриса Юлия Пересильд рассказала, как она готовится к полету в космос для съемок фильма «Вызов».

По словам артистки, она проходит тяжелые тренировки.

«Тренировки… выведение… спуск… в скафандрах… аммиачных масках… завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва… разбор полетов опытнейшими космонавтами… тысячи незнакомых слов… и ночь для переработки информации...заново перечитывая бортовую документацию», — написала Пересильд в cвоем Instagram (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Она отметила, что анализирует свои ошибки, чтобы больше их не повторять.

Пересильд также сообщила, что она каждый день решает новые задачи. Как призналась актриса, слово «тяжело» не подходит для описания этой работы, поскольку оно слишком обычное и легкое.

Актриса добавила, что ей придется «учиться, учиться и еще раз учиться».

Режиссер Клим Шипенко будет снимать Юлию Пересильд в космосе для картины «Вызов». Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле «Союз МС-19» с «Байконура». Отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Мордовина, как и режиссер Алексей Дудин, войдут в дублирующий экипаж.

Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».

На прошлой неделе орбиту МКС скорректировали для подготовки к старту «Союза МС-19» с Пересильд и Шипенко на борту.