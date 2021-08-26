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Священнослужитель рассказал, как скажется церковная жизнь Васильевой на актерской карьере

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Мария Шукшина/Telegram

Иерей храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко объяснил, почему у народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой, которая приняла постриг в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре, останется возможность сниматься в кино. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Не думаю, что будут какие-то проблемы из-за неприятия церковью лицедейства. Дело в том, что традиционное отношение церкви к лицедейству — это взгляд на скоморошество и нелепое разнузданное веселье. Именно это осуждается в первую очередь. Равнять такое лицедейство с современным театром, классической культурой и серьезным кинематографом, конечно же, не стоит», — отметил Савченко.

Он также отметил, что некоторые религиозные правила могут ограничивать людей, которые ранее занимались актерским мастерством. Например, это может сказаться на их продвижении по иерархии в церкви.

Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина сообщила, что актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла постриг в монахини.

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