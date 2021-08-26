Зои Кравиц и Карл Глусман официально развелись

Бракоразводный процесс актеров Зои Кравиц и Карла Глусмана официально завершен. Об этом сообщает TMZ.

Теперь уже бывшие супруги познакомились в конце 2016-го и спустя 2,5 года поженились. Свадьбу возлюбленные сыграли в Париже, на торжественном мероприятии присутствовали многие звезды, включая Дензела Вашингтона и Риз Уизерспун. Однако уже в декабре 2020 года Кравиц подала на развод. Точная причина расставания остается неизвестной. В настоящий момент девушке приписывают роман с Ченнингом Татумом.

Карл Глусман наиболее известен по ролям в фильмах «Любовь» Гаспара Ноэ и «Неоновый демон» Николаса Виндинг Рефна. На счету Зои Кравиц, дочери легендарного музыканта Ленни Кравица, участие в таких проектах, как «Тронутые» и «Большая маленькая ложь».