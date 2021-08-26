В сети представили концепт лего-набора по сериалу «33 квадратных метра»

Художник Артем Бизяев создал концепт лего-набора, посвященного телесериалу «33 квадратных метра». Фотографии авторского конструктора он опубликовал у себя в Instagram.

Набор представляет собой небольшую коммунальную квартиру, в которой живут миниатюрные фигурки персонажей скетч-шоу: главы семьи Сергея Звездунова, его жены Татьяны, тещи Клары Захаровны и сына Андрюши. Автор иронично объяснил задумку тем, что в настоящее время цены на новостройки стали высокими, поэтому «старая-добрая вторичка стала милее некуда».

Проект художника в социальных сетях оценил актер Михаил Шац, исполнитель одной из ролей и создатель сериала. «Я требую себе такой набор!» — написал он.

Комедия «33 квадратных метра» показывалась на российском телевидении в 1997-2004 гг. Главные роли в скетч-шоу исполнили Сергей Белоголовцев, Татьяна Лазарева, Павел Кабанов и Андрей Бочаров.

Ранее Бизяев выпустил лего-наборы, посвященные русским сказкам, а также другому популярному российскому ситкому — «Деревне дураков».