Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла постриг в монахини. Об этом сообщила в своем Telegram-канале заслуженная артистка России Мария Шукшина.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» — написала Шукшина.

Васильева еще в 1993 году приняла решение оставить актерство и уйти в послушницы в ярославский Толгский монастырь. Однако спустя несколько лет она вернулась в профессию. Дмитрий Рощин, единственный сын артистки, в настоящий момент является настоятелем московского Храма Святителя Николая на Трех Горах.

76-летняя Екатерина Васильева — бывшая артистка театра Ермоловой, «Современника», МХАТа и ряда других театральных учреждений. Также на ее счету несколько десятков киноролей.