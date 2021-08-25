Тиктокерша Аня Ищук посоветовала Долиной уйти на пенсию

TikTok-блогер Аня Ищук в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала коллегу Валю Карнавал после выхода песни Ларисы Долиной «Мураши по коже». В ней народная артистка исполнила строчку «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика», обращенную к Карнавал, с которой у Долиной ранее случился конфликт.

«Я очень уважаю взрослых, но, видимо, в этой сфере и в таком возрасте некоторым пора на пенсию. Тренды меняются каждый день, время берет свое. Так критично высказываться, а потом еще хайпиться на этом в свою пользу... Это и есть поколение, на которое нужно равняться?» — сказала Ищук.

По мнению тиктокерши, многие узнали о Долиной именно благодаря ее ссоре с Карнавал.

«Валя попыталась извиниться и загладить эту ситуацию. Мне кажется, это было главным шагом, — заявила она. — На мой взгляд, многие узнали о Долиной только благодаря Карнавал. К сожалению, ваше время прошло, поэтому не стоит цепляться за то, что вы не понимаете и не признаете».

Долина и Карнавал поссорились на съемках одного из выпусков шоу «Музыкалити», который вышел на YouTube в апреле этого года. Тогда народная артистка России раскритиковала тиктокершу за отсутствие музыкального образования и неумение петь.