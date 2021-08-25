Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин

Актер Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», заслуженный артист России Лаврентий Сорокин скончался на 61-м году жизни в результате продолжительной болезни. Об этом сообщили в театре.

Лаврентий Сорокин родился 3 ноября 1960 года. В 1986 году окончил Новосибирское театральное училище, позднее служил в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького и Норильском Заполярном театре драмы имени В. Маяковского. В период работы в норильском театре трижды становился лауреатом Межрегионального театрального фестиваля «Сибирский транзит».

В 2010 году артист поступил на службу в Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», где принял участие во множестве спектаклей. Среди них — «Ревизор» Н. Гоголя, «Крейцерова соната» Л. Толстого, «Лес» А. Островского и ряд других.

В июле стало известно о смерти актера Юрия Огульника, который прослужил в московском театре МОСТ более 40 лет.