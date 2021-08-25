СМИ: в СК передали материалы о возбуждении уголовного дела против авторов фильма о Цое

ГУ МВД по Санкт-Петербургу передало в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении авторских и смежных прав против создателей фильма «Цой». Режиссером ленты, вышедшей в 2020 году, выступил Алексей Учитель. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, в преддверии съемок авторы вели переговоры об использовании изображения и творчества Цоя с наследниками музыканта — отцом Робертом и сыном Александром. Родитель рок-исполнителя изначально не возражал против выпуска фильма, однако после прочтения сценария отказал создателям в содействии из-за несоответствия сюжета реальности. Тогда как Александр Цой сразу же выступил против проекта. Несмотря на это, Учитель использовал в картине некоторые композиции Цоя, включая «Группу крови».

Впоследствии сын музыканта подал иск к режиссеру — как утверждает «Фонтанка», речь идет о сумме в 4,8 млн рублей. В свою очередь правоохранители нашли в деле признаки преступления, предусмотренного статьей о нарушении авторских и смежных прав. Кроме того, полиция узнала о возможных несоответствиях в документации фильма, на который Фонд кино выделил 60 млн рублей: там якобы была прописана оплата в размере 435 тыс. отцу Цоя. Сам он утверждает, что денег за ленту не получал.

В фильме Учителя сам Цой как персонаж не появляется. Сюжет драмы посвящен водителю автобуса, в результате столкновения с которым погиб музыкант.